Ozanköy sakini Hüseyin Kar kayıp

Ozanköy sakini Hüseyin Kar, Alzaymır hastası öğle saatlerine doğru evinden ayrılması sonrasında kayboldu. Hüseyin Kar’ı Ozanköy-Çatalköy arasında kaybolmuş olacağı düşünülüyor.
Konuyla ilgili olarak kızı Zehra Şehbender sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi. Şehbender’in paylaşımı şöyle:
Babam Hüseyin Karı evimizin bölgesinde kaybettik Alzaymır hastasıdır gören olursa 05338528954 no ya bilgi versin lütfen
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