Ozanköy sakini Hüseyin Kar kayıp

Ozanköy sakini Hüseyin Kar, Alzaymır hastası öğle saatlerine doğru evinden ayrılması sonrasında kayboldu. Hüseyin Kar’ı Ozanköy-Çatalköy arasında kaybolmuş olacağı düşünülüyor.

Konuyla ilgili olarak kızı Zehra Şehbender sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi. Şehbender’in paylaşımı şöyle:

Babam Hüseyin Karı evimizin bölgesinde kaybettik Alzaymır hastasıdır gören olursa 05338528954 no ya bilgi versin lütfen

