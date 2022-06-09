Ölümü kazada sürücü 22 promil alkollü çıktı





Girne-Lefkoşa anayolunda 2 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında iki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazayla ilgili sorumlu tutulan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 22 promil alkollü olduğunun belirlendiğini ancak uyuşturucuya dair sonucun beklendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

