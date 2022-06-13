Ölümlü kazanın sürücüsüne iki gün tutukluluk

Haspolat’ta yol kenarında yürüyen 62 yaşındaki Hakkı Afşın’a çarparak Afşın’ın ölümüne neden olan 19 yaşındaki Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın geçen yıl uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp teminatla serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan 19 yaşındaki Aktan Naim Yıltan Birkaya dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Birkaya'nın, geçen yıl yıl 'Bataklık' operasyonu kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ve teminat karşılığında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olguları aktardı. Polis, 11.06.2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'ta Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Dilekkaya'da sakin Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e aracının sol ön kısmı ile çarpıp yoluna devam ederek yine gidişine göre solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.Polis, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi. Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30.000 TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlere 1.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi.Polis, aynı tarihte saat 09.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan rızası alındıktan sonra 2 adet 10 cc tüp kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı. Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi.Polis, mesele ile ilgili temin edilecek olan ifadeler, araştırılması gereken kamera görüntüleri, Zanlını göz sağlığı ile ilgili göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerektiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlanmadığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk talebine de süresine de itiraz etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, itirazı reddedip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Öte yandan Birkaya geçen yıl 'Bataklık' operasyonu kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Birkaya, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanıyordu.