Öldürmediği kaldı!

Kendisinden uzun zamandır ayrılmak istediği kız arkadaşını defalarca darp eden gözü dönmüş Seyfullah Çetin, çakmakla ısıttığı kırık ampulle kız arkadaşını yaraladı. Zanlının daha önce de kızın başını bahçe kapısına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiği ortaya çıktı

Ülkemizde hız kesmeyen ‘kadına şiddet’ olayları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kendisinden ayrılmak istediği gerekçesi ile 1 yıldır isminin baş harfleri S.A.İ., isimli kadına akıl almaz şiddetler uygulayan, ciddi şekilde darp eden ve kırık ampulle karnından yaralayarak tehdit eden gözü dönmüş sevgili, şikâyet üzerine tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye yapılan şikâyetin ardından, müşteki devlet hastanesinde kontrollerinin ardından ‘Darp’ raporu temin edildi, mahkeme emri ile tutuklanan zanlı Çetin, tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Olayın ciddiyetine vurgu yapan mahkeme, zanlı Seyfullah Çetin’in soruşturma maksatlı poliste 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI, BAŞINI DEFALARCA KAPILARA VURDU, TEHDİT ETTİ

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Seyfullah Çetin’in ‘Yaralama’, ‘Şiddet tehdidi’, ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, olayın bilgilerine 25 Nisan tarihinde geldiğini belirterek, şikayetçi S.A.İ.’nin doktor kontrolünden geçirilerek ‘Darp’ raporu alındığını kaydetti.

Şikayetçinin zanlıdan 2022 yılından bu yana şiddet gördüğünü ifade eden polis, araç içinde kız arkadaşını saçlarından tutan zanlının, “Benden ayrılırsan sana zarar veririm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, aynı evde kalan müşteki ile zanlının kavga ettiklerini müştekinin kaçmaya çalıştığı esnada başını bahçe kapısına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

KIRIK AMPÜLÜ ISITARAK KARNINA SAPLADI…

Mahkemede ifade veren polis, zanlı ve müşteki arasında yüklü miktarda bir para tartışmasının da yaşandığını, zanlı Çetin’in müştekiyi defalarca araç içinde darp ederek zarar vermeye çalıştığını kaydetti.

Son kavgalarının bir arazi içinde olduğunu söyleyen polis, zanlının tasarrufunda bulundurduğu kırık ampulü çakmakla ısıttıktan sonra müştekinin karnına saplayarak yaraladığını ifade etti.

Zanlıya ait cep telefonunun incelenmek üzere emare olarak alındığını kaydeden polis, soruşturmanın çok yönlü devam etiğini alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

