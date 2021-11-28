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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha
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 Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda  yaklaşık 1,5 kilogram eroin ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Yenikent Gönyeli’de iki ayrı ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde, yaklaşık 1 kilo 395 gr ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gr ağırlığında methamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 689 adeti bütün, 320 adeti yarım, 110 adeti kırık parçalar halinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ile yaklaşık 17 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen S.Ö.(K-17), Y.G.E.(K-65), A.N.Y.B.(E-18), M.Y.(E-40), İ.Ö.(E-45), M.K.(E-36) ve M.S.(E-40) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, 24 Kasım tarihinde, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde bir tabela altına gizlenmiş vaziyette bulunan MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1231 adet hapın  söz konusu yere S.Ö.(K-17) ve M.S.(E-40) tarafından bırakıldığı da tespit edildi.

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