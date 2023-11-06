banner913
banner932
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
12 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
12 0
 
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
20 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
10 0
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
14 0
Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir
Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir
38 0
Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar
Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar
11 0
banner964

Narkotik’ten Çilingir Operasyonu

banner476

Girne’de satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram hintkeneviri, 111 gram kokain ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi, dört kişi tutuklandı

banner974
Narkotik’ten Çilingir Operasyonu
banner971
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Girne’de düzenlenen “Çilingir Operasyonu” kapsamında, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı.
Önceki gün saat 19.00 sıralarında  Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
“Çilingir Operasyonu” adı verilen operasyonda, 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.Z., 30 yaşındaki isminin baş harfleri D.S.A., 26 yaşındaki isminin baş harfleri N.D.ve 23 yaşındaki isminin baş harfleri M.E.’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve toplam 111 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.