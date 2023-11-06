Narkotik’ten Çilingir Operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Girne’de düzenlenen “Çilingir Operasyonu” kapsamında, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı.
Önceki gün saat 19.00 sıralarında Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
“Çilingir Operasyonu” adı verilen operasyonda, 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.Z., 30 yaşındaki isminin baş harfleri D.S.A., 26 yaşındaki isminin baş harfleri N.D.ve 23 yaşındaki isminin baş harfleri M.E.’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve toplam 111 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
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