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Narkotik'ten “Çilingir Operasyonu”

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Narkotik'ten “Çilingir Operasyonu”
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Girne’de düzenlenen “Çilingir Operasyonu” kapsamında, “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan 4 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında Girne’de Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
“Çilingir Operasyonu” adı verilen operasyonda, A.Z.(E-28), D.S.A.(K-30), N.D.(K-26) ve M.E.(E-23)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 775 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve toplam 111 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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