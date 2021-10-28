Narkotik polisinden 'Toz Duman' operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün (27.10.2021) Lefkoşa ve Girne'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplamda 6 kilo 590 gr ağırlığında uyuşturucu madde (hintkeneviri, skunk ve Metamfetamin) ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan çok miktarda para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 7 zanlı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.
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