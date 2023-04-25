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Narkotik polisinden Lapta'da Hasat Operasyonu

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Narkotik polisinden Lapta'da Hasat Operasyonu
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Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Lapta'da bugün düzenlediği ve Hasat Operasyonu adını verdiği operasyonda Hint keneviri ele geçirdi, O.K.(E-53) adlı kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre O.K.'nin evinde yapılan aramada 

Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenek odada saksılarda yetiştirilmiş 3 kök Hint keneviri türü bitki ile kavanozlar içerisinde önceden üretimini gerçekleştirdiği 250 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan madde olmak üzere toplamda 880 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis O.K. tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

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