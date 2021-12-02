Narkotik polisinden gemide büyük operasyon

Girne Turizm Limanındaki bir gemiye, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Kaptan Köşkü' ismi verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; Taşucu – Girne seferini yapmakta olan bir gemide Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada, piyasa değeri üç milyon TL değerinde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gemi kaptanı A.B. (E-37) ile mürettebat A.Ü. (E-55), C.O. (E-35) ve N.K.(E-31) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.