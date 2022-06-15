Narkotik göz açtırmıyor

Narkotik ekipleri Ulukışla köy kavşağında düzenlediği “Kavşak Operasyonu”nda 56 gram Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirdi, 27 yaşındaki bir kişi tutuklandı





Polis önceki akşam saat 20.00 raddelerinde ekiplerinin Ulukışla köy kavşağında düzenlediği operasyonda 56 gram Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı “Kavşak Operasyonu”nda olayla ilgili 27 yaşındaki isminin baş harfleri Y.S.'yi tutuklandı.

Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesine çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü duruşmada olguları aktaran Polis Çavuşu Hasan Selvili, 13.06.22 tarihinde Ulukışla kavşağında, şüpheli hareketleri nedeniyle zanlı kullanımındaki aracın kontrol amaçlı durdurulmak istenmesi üzerine zanlının araç içerisinden yeşil krem renginde dışarıya bir çanta attığının görüldüğünü ve devriye ekibi tarafından aracın durdurulduğunu söyledi.

Polislere direnen zanlının makul güç kullanılarak birlikte çantanın atıldığı yere gidildiğini belirten tanık, zanlı huzurunda çanta içerisinde yapılan aramada 2 ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 56 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Emare uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantanın incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, zanlıya ait cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyleyen polis, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme imkânı olduğuna dikkat çektikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

