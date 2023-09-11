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Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı

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Mutlukaya-St. Barnabas anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

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Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
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Polis Basın Bültenine göre, Mehmet Çokluk (E-49), yönetimindeki RU 291 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve kontrolsüzce tekrar yola giriş yaparak, devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çokluk'un, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Kazaya konu araç yol içerisinden kaldırılana kadar, St. Barnabas kavşağı ile Salamis Çemberi arasında kalan anayol araç trafiğine kapatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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