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Mutluyaka kavşağı yakınlarında büyük kaza

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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

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Mutluyaka kavşağı yakınlarında büyük kaza
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağı üzerinde,  Salih Akdeniz (E-22) yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan Şükrü Çelik (E-58) yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih Akdeniz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Düzgüncan Aydın (E-17) ve Asil Al Dughamat’ın (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.
 
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