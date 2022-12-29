Mutluyaka kavşağı yakınlarında büyük kaza

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağı üzerinde, Salih Akdeniz (E-22) yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan Şükrü Çelik (E-58) yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih Akdeniz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Düzgüncan Aydın (E-17) ve Asil Al Dughamat’ın (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

