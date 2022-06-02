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Moloz arasından uyuşturucu çıktı

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Narkotik ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirdi, Haspolat-Güngör anayolunda moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit etti. Olayla ilgili pusu kuran polis ekipleri, Mehmet Alkış ve Seyit Çobani’yi tutukladı

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Moloz arasından uyuşturucu çıktı

 
Haspolat-Güngör anayolu üzerindeki moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi, 2 kişi tutuklandı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri’nin düzenlediği Hayalet operasyonunda zanlı Mehmet Alkış ve Seyit Çobani, 100 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 30.05.2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafında alınan bilgide Haspolat-Güngör anayolu Güngör köyü istikametine doğru yolun doğu kısmında yaklaşık 400 metre içerinde ağaçlık alanda toprak yolun kuzey tarafındaki beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti. Polis, akabinde alınan bilgi üzerine konu bölgenin ziyaret edilerek yapılan kontrolde beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak konu yerde salimen muhafazasının sağlandığını söyledi. Polis, bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, pusu görevine başlandığını belirtti. Polis,  31.05.2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde  görevli polisler pusu yad görevinde oldukları esnada Zanlı-1 Mehmet Alkış'ın yolcu olarak bulunduğu, zanlı 2 Seyit Çobanı'nin kullandığını aracın toprak yol içerisinde batı istikametinden doğu istikametine gelerek uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu bölgeye konu aracın toprak yol içerisine durduğu ve Zanlı-1'in araçta inerek sağ elinde tutmakta olduğu telefonun ışığı ile maddelerin olduğu yere gelip sol eli ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu siyah renk naylon poşeti aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde görevli polislerin zanlı 1'e müdahale ettikleri sırada Zanlı 1’in elindeki cep telefonu ile polisin sol kulak arkasına vurup kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilirken, aracın içerinden kaçmaya çalışan Zanlı 2'de makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirip Zanlı-1 ile birlikte tutuklandığını belirtti.  Polis, siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde bulunan yaklaşık 100 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1'in üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit paranın soruşturma maksatlı alıkonulduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlıların herhangi bir ifade vermemiş olmalarına rağmen Zanlı-1 ve Zanlı-2'nin konu maddelerden bilgileri oldukları ve almaya geldikleri ile ilgili sözlü beyanları olduğunu söyledi.
Polis, her iki zanlının da ikametgahlarında arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, bu aşamada 2 zanlının da 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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