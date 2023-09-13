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Mısır'dan bin dolara sahte evrak alıp KKTC'ye geldiler

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Cep telefonlarında sahte olarak düzenlenen ve üzerinde kendi bilgilerinin olduğu Muhaceret Dairesi çalışma vizesinin fotoğrafını havalimanında görevli muhaceret görevlisine gösteren iki zanlı, sahte evrakı Mısır’da bin dolara bir şahıstan aldığını iddia etti

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Mısır'dan bin dolara sahte evrak alıp KKTC'ye geldiler
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Havalimanında meydana gelen “Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlılar Moustafa Sayed Mansour Khamis  ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla dün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis bulguları aktardı. 
Polis, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Havalimanında Mısır’da sakin Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla’nın cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Çalışma vizesinin fotoğrafını görevli muhaceret görevlisine gösterip tedavüle sürdükleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. 
Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, sahte evrakı Mısır’da bin dolara bir şahıstan alıp, KKTC’ye geldiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Mısır uyruklu zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
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