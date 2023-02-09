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Minareliköy’de kerpiç bina yıkıldı, iki araç hasar gördü

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Minareliköy’de kerpiç bina yıkıldı, iki araç hasar gördü
Minareliköy’de ambar olarak kullanılan kerpiç bina yıkıldı.
Polis Basın Bültenine göre, saat 20.30 sıralarında  Şht. Mehmet Eray Caddesi üzerinde bulunan, daha önce  ambar olarak kullanılan kerpiç yapı eski bina  yıkıldı.
Olayda herhangi  yaralanma veya can kaybı yaşanmazken,  binanın yanında  park halinde bulunan  iki araç hasar gördü
 
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