Minareliköy’de kerpiç bina yıkıldı, iki araç hasar gördü

Minareliköy’de ambar olarak kullanılan kerpiç bina yıkıldı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 20.30 sıralarında Şht. Mehmet Eray Caddesi üzerinde bulunan, daha önce ambar olarak kullanılan kerpiç yapı eski bina yıkıldı.

Olayda herhangi yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binanın yanında park halinde bulunan iki araç hasar gördü

