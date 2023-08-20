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Metehan’dan sahte sigorta poliçesiyle geçmek isteyen bir kişi tutuklandı

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Metehan’dan sahte sigorta poliçesiyle geçmek isteyen bir kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda güneyden kuzeye geçmek için sahte sigorta poliçesiyle işlem yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre olay dün gece 20.30 sıralarında oldu. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek için aracıyla kapıya gelen A.A.W.Y’nin (E-43), görevli memura sahte düzenlenmiş sigorta poliçesi verdiği tespit edildi.
A.A.W.Y. tutuklanırken hakkındaki soruşturma sürüyor.
-İskele Boğaz’da bir evde Hint keneviri
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün İskele Boğaz’da M.B.’nin (E-39) kaldığı evde saksı içinde yetiştirilmiş Hint keneviri türü olduğuna inanılan bir bitki buldu.
M.B. tutuklanırken, bitki emare alındı ve soruşturma devam ediyor.
 
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