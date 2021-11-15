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Meryem Toprak’ın cesedine otopsi yapıldı

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Meryem Toprak’ın cesedine otopsi yapıldı
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Çamlıca köyünün batı kısmında ormanlık alanda dün ölü olarak bulunan Meryem Toprak’ın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.  
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toprak’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
25 Ekim’den beri kayıp olan ve aranan Yamaçköylü Meryem Toprak’ın cansız bedeni dün Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda bir avcı tarafından bulunmuştu.
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