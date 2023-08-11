banner913
banner932
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
8 0
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
43 0
 
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
123 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
48 0
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
73 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
41 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
34 0
banner964

Mavideniz cinayetinde 12 tutuklu

banner476

banner825
Mavideniz cinayetinde 12 tutuklu
banner971
İskele’de bir eğlence mekanında 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 23 yaşındaki D.Ö.A. tutuklandı.
Cinayetle ilgili tutuklu sayısı 2 olurken, olayla bağlantısı olduğuna inanılan kavgada 2 kişinin darp edilmesine karışan 11 kişinin tutuklandığı açıklandı.
İskele’de bir eğlence mekanı önünde dün sabaha karşı çıkan tartışmada başına darbe alan 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili M.Y. tutuklanmıştı.

Ölüm nedeni

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mavideniz’in otopsisinde, “öldürücü nitelikte beyin kanaması” tespitinde bulunuldu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.

12 tutuklu

Öte yandan, aynı mekanda cinayetin meydana geldiği saatlerde yaşanan tartışma sonucu 29 yaşındaki Hüda Yalınayak ve 18 yaşındaki Baran Mavideniz'in ciddi şekilde darp edildiği ve Yalınayak’ın burun kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde, olayla ilgili olarak C.G.(E-43), H.Y.(E-28), A.C.A.(E-23), M.Y.K.(E-23), Y.Ö.(E-22), H.M.O.(E-27), R.M.(E-21), M.R.M.(E-26,), T.A.(E-21), T.Y.(E-36), B.K. (E-28) ve D.Ö.A.(E-23)tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.