Mavideniz cinayetinde 12 tutuklu

İskele’de bir eğlence mekanında 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in ciddi şekilde darp edilip öldürülmesi olayıyla ilgili aranan 23 yaşındaki D.Ö.A. tutuklandı.

Cinayetle ilgili tutuklu sayısı 2 olurken, olayla bağlantısı olduğuna inanılan kavgada 2 kişinin darp edilmesine karışan 11 kişinin tutuklandığı açıklandı.

İskele’de bir eğlence mekanı önünde dün sabaha karşı çıkan tartışmada başına darbe alan 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili M.Y. tutuklanmıştı.



Ölüm nedeni



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mavideniz’in otopsisinde, “öldürücü nitelikte beyin kanaması” tespitinde bulunuldu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.



12 tutuklu



Öte yandan, aynı mekanda cinayetin meydana geldiği saatlerde yaşanan tartışma sonucu 29 yaşındaki Hüda Yalınayak ve 18 yaşındaki Baran Mavideniz'in ciddi şekilde darp edildiği ve Yalınayak’ın burun kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Polisin yürüttüğü soruşturma neticesinde, olayla ilgili olarak C.G.(E-43), H.Y.(E-28), A.C.A.(E-23), M.Y.K.(E-23), Y.Ö.(E-22), H.M.O.(E-27), R.M.(E-21), M.R.M.(E-26,), T.A.(E-21), T.Y.(E-36), B.K. (E-28) ve D.Ö.A.(E-23)tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

