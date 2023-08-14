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Mavideniz cinayeti zanlılarına 1 ay ve 8 gün ek tutukluluk

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Mavideniz cinayeti zanlılarına 1 ay ve 8 gün ek tutukluluk
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 İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
İskele Kaza Mahkemesi, olay gecesi kavgaya karıştığı tespit edilen zanlılar H.Y. ve C.G. aleyhine 1 ay tutukluluk emri verdi.
Mahkeme, zanlılardan M.Y. ile D.Ö.A. hakkında ise 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.
Öte yandan, cinayete kurban giden Mavideniz’in yakınları mahkeme önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.
 
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