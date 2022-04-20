Market işletmecisinin de parmağı var

Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal Buba’ya ait hesaba yatırılmasıyla ilgili market işletmecisi Münür Merşah da tutuklandı





Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243200 TL paranın zanlı Kemal Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba’nın ardından tutuklanan Mustafa Kemal Lökcü, Osman Tosunoğlu ve Murat Altun’un ardından market işletmecisi Münür Merşah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu, olayla bulguları aktardı. Davulcu, Münür Merşah’ın 4.4. 2022 tarihinde işlenen Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa’da 27.03.2022 ile 4.04. 2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da zanlının işlettiği süparmarketin local pay hesabına, farklı kart sahiplerine ait kart bilgileri çalınarak 7 işlemde 65 bin TL aktarıldığını anlattı. Polis, marketin direktörü olan Münür Merşah’ın Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının hesabına gelen parayla ilgili meselede tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Mustafa Kemal Lökcü’nün marketine gelip, yüzde 10 komisyon karşılığında söz konusu parayı kendisine verdiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtip, zanlının ayrıca bankaya sahte fatura düzenleyip verdiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır olmasının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz