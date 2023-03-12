Lefkoşa’da park halindeki minibüs yandı

Lefkoşa’da, park halinde bulunan minibüs kısa devre sonucu yandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Özlem Sokak üzerinde, park halinde bulunan THE 934 plakalı minibüs aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldürken, yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar gördü.

Isıdan dolayı minibüsün boyası ise kısmen zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

