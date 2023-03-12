banner913
banner932
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
14 0
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
22 0
 
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
27 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
32 0
19 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
10 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
11 0
banner915

Lefkoşa’da park halindeki minibüs yandı

banner476

banner825
Lefkoşa’da park halindeki minibüs yandı
banner931
Lefkoşa’da, park halinde bulunan minibüs kısa devre sonucu yandı
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında,  Özlem Sokak üzerinde, park halinde bulunan THE 934 plakalı minibüs aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu  yangın meydana geldi.
Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldürken, yangın sonucu  aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları   yanarak zarar gördü.
Isıdan dolayı minibüsün  boyası ise  kısmen zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.