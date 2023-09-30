Lefkoşa’da dün akşam çöp konteynerinde bulunan kapağı kesik ilaçlar polise teslim edildi

Lefkoşa’da dün akşam belediyenin temizlik ekiplerince çöp konteyneri içinde bulunan kapağı kesilmiş ilaçlar polise teslim edildi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi temizlik şubesi ekipleri tarafından bir ana cadde üzerinde çöp konteyneri içerisinde 3 büyük 2 de küçük torba, bir kapağı kesilmiş ilaç tespit edildiğini ve polise teslim edildiğini belirtti.

Olayı doğrulayan Polis Basın Subaylığı, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu ilaçların teslim alındığını, sahte reçete soruşturması kapsamında polisin bu yöndeki soruşturmasını sürdüğünü ifade etti.

