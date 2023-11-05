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Lefke’de 2 çöp poşeti kupürü kesilmiş ilaç bulundu

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Lefke’de 2 çöp poşeti kupürü kesilmiş ilaç bulundu
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Polis, Lefke’deki bir arazi içerisinde 2 çöp poşeti kupürleri kesik ilaç bulunduğunu açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Lefke’de bulunan bir arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 2 çöp poşeti içerisinde atılan kupürleri kesik ilaçlar, bugün bölgede avlanan avcılar tarafından bulunarak polise teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”
 
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