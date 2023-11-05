Lefke’de 2 çöp poşeti kupürü kesilmiş ilaç bulundu

Polis, Lefke’deki bir arazi içerisinde 2 çöp poşeti kupürleri kesik ilaç bulunduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Lefke’de bulunan bir arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 2 çöp poşeti içerisinde atılan kupürleri kesik ilaçlar, bugün bölgede avlanan avcılar tarafından bulunarak polise teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

