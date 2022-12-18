Lapta’da 1100 adet elektronik nargile ele geçirildi

Lapta’da dün ithali yasak toplam 1100 adet elektronik nargile ile 768 adet likit ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
Polis, sözkonusu malların A.K.’ye (E-53) ait konteynerda yapılan arama sonucu bulunduğunu açıkladı. Bahse konu şahıs tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
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