banner875
banner885
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
12 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
56 0
 
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
11 0
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
27 0
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
20 0
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
banner878
banner887

Lapta’da 1100 adet elektronik nargile ele geçirildi

banner898

banner825
Lapta’da 1100 adet elektronik nargile ele geçirildi
banner892
Lapta’da dün ithali yasak toplam 1100 adet elektronik nargile ile 768 adet likit ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
Polis, sözkonusu malların A.K.’ye (E-53) ait konteynerda yapılan arama sonucu bulunduğunu açıkladı. Bahse konu şahıs tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.