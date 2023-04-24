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KKTC'de bir haftada 13 yangın...

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KKTC’de 17-23 Nisan tarihleri arasında 13 yangın ve 11 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 514 bin 500 TL oldu.

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KKTC'de bir haftada 13 yangın...
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Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, aracın fren balatalarının  ısınıp alevlenmesi, aracın makine bölümünden sızan yakıtın egzoz üzerine temas edip alevlenmesi ve tüp gazın hortumunda meydana gelen gaz kaçağı sonucu ıolduğu açıklandı.

Hususi servis olayları ise su kuyusuna düşen, tadilat için kurulan iskele üzerinde ve apartmanın bodrum katında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.
 
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