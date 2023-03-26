banner913
banner932
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
20 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
22 0
 
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
10 0
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
14 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
31 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
19 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
13 0
banner915

Kısa devre aracı kül etti

banner476

banner825
Kısa devre aracı kül etti
banner931

Haspolat arıtma tesisleri yakınlarında Halil Elisopalı yönetimindeki KP 202 plakalı salon araç,  elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Lefkoşa'da Kermiya bölgesindeki spor tesisleri yakınlarındaki arazide saat 16.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kamışlarla çöp ve molozlar yandı. Soruşturma sürüyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.