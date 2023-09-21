Kimisi 830 gün, kimisi 662 gündür kaçak!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen 7 kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis, zanlıların 18 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00’de Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini söyledi. Polis, 22 yaşındaki Baron Basomboli Ramazanı'nin (İşsiz- Demokratik Kongo) 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 50 gün, 23 yaşındaki Fofie Nyei'nin (işsiz-Liberya) 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren 830 gün, 25 yaşındaki
Victor Lamin_Gray'in (İşsiz- Liberya) 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren 60 gün, 30 yaşındaki Bronly Babunga Talamaku'nun (-İşsiz-Nijerya) 26 Kasım 2021 tarihinden itibaren 662 gün, 34 yaşındaki Olatunji Sharapha Yusuff'un (İşsiz-Nijerya) 20 Kasım 2022 tarihinden itibaren 294 gün ve 29 yaşındaki
Stanley Mapiye’nin (İşsiz-Zimbabve) 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 129 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının tespit edilerek suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine izin verdi.
GÜZELYURT
Öte yandan Güzelyurt’ta Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 yaşındaki A.W.A.L.’ın 719 gündür ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edildi.
Yargıç, zanlının davası görüşülünceye kadar 10 gün Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.