Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı

Gazimağusa'da geçtiğimiz Pazartesi akşamı 7 ayrı trafo odasına girerek elektrik şalterlerini kapatan ve bölgede elektrik kesintisi yaratan KIB-TEK çalışanı 50 yaşındaki Baybora Gürbüz tutuklandı

Gazimağusa'da, geçtiğimiz Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında KIB-TEK'e ait 7 ayrı trafo odasına girerek aktif haldeki elektrik şalterlerini kapatan ve bölgede elektrik kesintisi yaratan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanı 50 yaşındaki Baybora Gürbüz, tutuklandı.

İncelenen kamera kayıtları sonucu gözaltına alınıp sorgulanan Baybora Gürbüz, dün öğleden sonra, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Soruşturmasını çok yönlü yürüten polis, Baybora Gürbüz aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin etti.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıyı, incelenen kamera kayıtları sonucu tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Löğmen Yücetürk, meseleyle ilgili aradığı bir kişinin daha olduğunu belirterek, zanlının 10 Nisan’da aranan kişiyle birlikte, bölgedeki ayrı ayrı 7 trafoya şahsi aracıyla giderek, trafoları kapattığını kaydetti.

Yücetürk, henüz yeni başlayan tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti. Mahkeme, tahkikatın selameti için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

