banner913
banner932
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
6 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
17 0
 
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
5 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
8 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
10 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
17 0
Ünilig’de Final Four zamanı
Ünilig’de Final Four zamanı
21 0
banner915

Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı

banner476

Gazimağusa'da geçtiğimiz Pazartesi akşamı 7 ayrı trafo odasına girerek elektrik şalterlerini kapatan ve bölgede elektrik kesintisi yaratan KIB-TEK çalışanı 50 yaşındaki Baybora Gürbüz tutuklandı

banner825
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
banner931
Gazimağusa'da, geçtiğimiz Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında KIB-TEK'e ait 7 ayrı trafo odasına girerek aktif haldeki elektrik şalterlerini kapatan ve bölgede elektrik kesintisi yaratan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanı 50 yaşındaki Baybora Gürbüz, tutuklandı.
İncelenen kamera kayıtları sonucu gözaltına alınıp sorgulanan Baybora Gürbüz, dün öğleden sonra, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Soruşturmasını çok yönlü yürüten polis, Baybora Gürbüz aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin etti.
Dünkü tutukluluk duruşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıyı, incelenen kamera kayıtları sonucu tespit ettiğini mahkemeye aktardı.
Löğmen Yücetürk, meseleyle ilgili aradığı bir kişinin daha olduğunu belirterek, zanlının 10 Nisan’da aranan kişiyle birlikte, bölgedeki ayrı ayrı 7 trafoya şahsi aracıyla giderek, trafoları kapattığını kaydetti.
Yücetürk, henüz yeni başlayan tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti. Mahkeme, tahkikatın selameti için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.