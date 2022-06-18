Kendini emlakçı olarak tanıtıp dolandırdı!

Lefkoşa’da 27 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Paul Ehımotor, kendisini emlakçı olarak tanıttığı 7 ayrı kişiden toplam 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin aldı



Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan zanlı Paul Ehımotor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Huzurdaki zanlı Paul Ehımotor’un Sahtekarlıkla Para Temini suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.04.2022-14.06.2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da sakin Paul Ehimotor’un (E-27 Öğrenci Nijerya) kendisini sahte davranışla emlak işi yaptığı gerekçesi ile tanıtmış olduğu Lefkoşa' da sakinler Mangola Muhambe’den 900 Dolar, Efile Muyunga Cyntıa’dan 1100 Dolar, Neasdonal Mashebo Mufwansoni’den 1000 Dolar, Isaac Rusahri Lusafu’dan (E-19) 500 Dolar, Axel Massamba Mavuzı’den (E-22) 1300 Dolar, Fortuna İsimba Fale ve Elysse Shemba Balupa’dan 750 Sterlin toplamda 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin parayı kapora maksatlı alıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanları araştırılmakta ayrıca müştekilere kiralamak vaadinde bulunup para temin ettiği ve gösterdiği ikametgahların tespit çalışması ve ifadelerin temininin devam ettiğini belirtti. Polis, ayrıca mesele ile ilgili bağlantılı olarak yeni şikayetçilerin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte zanlının müştekilere vermiş olduğu imzalı kağıtların da araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, meselenin çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde devam etmekte olup zanlının serbest kalması halinde şikayetçilere ve soruşturmaya etki etmesi kuvvetli bir ihtimal olduğundan soruşturmayı salimen tamamlayabilmek için zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

