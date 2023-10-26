Ülkeye 60 günlük öğrenci vizesi ile gelen ancak okula kayıt yaptırmayan ve geçtiğimiz gün polise giderek pasaportunu kaybettiğini söyleyen Nijeryalı Fouvor Oamen’in, 305 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi. Tutuklanan kadın, “Geri gitmek istiyorum. Kendi biletimi kesip gidebilirim” dedi

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen Fouvor Oamen’in ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Suçüstü tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis olguları aktardı. Polis, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 24 Ekim 2022 tarihinden beri 305 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye 60 günlük öğrenci vizesi ile geldiğini ancak okula kayıt yaptırmadığını söyledi. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan Nijeryalı zanlı, “Buraya geldikten sonra babamı kaybettim. Bu nedenle okula başlayamadım. Şimdi ise geri gitmek istiyorum. Kendi biletimi kesip, gidebilirim” dedi.

Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanını değerlendiren Yargıç, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

