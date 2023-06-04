Kayalıklara sıkışan vatandaş kurtarıldı

Acapulco Otel’in doğusunda Vogue diye bilinen yerde, bir vatandaş kayalıklardan düşmesi sonucunda sıkıştığı yerden polis itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay bugün, saat 08.00 sıralarında Çatalköy'de faaliyet gösteren Acpulco otelin doğu kısmında Vogue diye bilinen yerde, deniz kenarında kayalıklar üzerinde balık tutmakta olan Hüseyin CENGİZ (E-44), dalgaların vurması sonucu dengesini kaybederek düşüp ayağı kayalıklara sıkışmasıyla yaşandı.Söz konusu şahıs olay yerine intikal eden polis itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılan söz konusu şahıs sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.. Soruşturma devam etmekte