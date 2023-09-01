“Kapıdaki polisler kontrol ediyor mu diye merak ettim”

Sahte araç sigortasıyla Güney’den Kuzey’e geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı “Kapıdaki polislerin kontrol edip etmediğini merak ettiği için bunu yaptığını” vurguladı

Sahte araç sigortasıyla Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeye çalışan 33 yaşındaki Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Mahkemede söz alan zanlı, “Sadece merak ettim acaba kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye. Benim mental sorunlarım var, cezaevine gitmek istemiyorum” dedi ancak mahkemenin talep ettiği şartları yerine getiremedi, 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Sahte araç sigortasıyla Metehan Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri suçüstü yakalandı.

Zanlı dün “resmi sahte evrağı tedavüle sürme ve suç işlemeye teşebbüs” suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Geçiş Kapısından giriş yaptığı esnada kullanımındaki EKP 933 plakalı araç adına hazırlanmış, Capital Bankası amblemli sahte araç sigortasıyla işlem yaptırmaya kalkıştığını söyledi.

Polis, görevli memuru dolandırmak kastı ile hareket eden zanlının, sınır kapısında suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 6 Haziran- 9 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan 3 aylık geçerli sigortasının bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının geçerli sigorta belgesine ait seri numaralarını kullanarak, 6 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli yazılan sahte sigorta poliçesi hazırladığını ifade etti. Sahte belgenin emare alındığını kaydeden polis, sahte belgenin inceleneceğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis memuru, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, bir ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise cezaevine gitmek istemediğini söyleyerek, “sadece merak ettim acaba kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye. Benim mental sorunlarım var, cezaevine gitmek istemiyorum” dedi.

Zanlının beyanı üzerine Yargıç, KKTC vatandaşı kefil bulması halinde teminatla serbest bırakılabileceğini söyledi. Ancak zanlı mahkemenin talep ettiği kefili bulamadı.

Aktarılan beyanları değerlendiren Yargıç Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

