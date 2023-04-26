banner913
banner932
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
Bayramın gözdesi, Les Ambassadeurs Hotel’di
22 0
Polisiye haberler…
Polisiye haberler…
11 0
 
Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar
8 0
Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
Euro 22.53, sterlin 25.43, dolar 20.40 liradan işlem görüyor
10 0
Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...
Görneç ve Serdarlı’da yarın elektrik kesintisi...
10 0
Askeri harcamalarda rekor
Askeri harcamalarda rekor
35 0
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
Perşembe günü yağmur geliyor, hava sıcaklığı da düşecek
24 0
banner915

Kaldırımda sızıp kaldılar

banner476

Girne’de güpegündüz alkol ya da uyuşturucu tesiri altında olan yabancı uyruklu iki genç, kendilerinden kaldırımda sızıp kaldı

banner825
Kaldırımda sızıp kaldılar
banner931
Girne’de 23 Nisan İlkokulu’ndan Terminale giden cadde üstünde, dün akşamüzeri alkol ya da uyuşturucu tesiri altında olan iki genç, kendilerinden geçip bulundukları yere sızdı.
Gençleri görenler, vakit kaybetmeden durumu ekiplere bildirdi.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen gençlerden biri iş yeri önüne, diğeri ise kaldırımda sızıp kaldı. Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.