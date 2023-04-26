Kaldırımda sızıp kaldılar

Girne’de 23 Nisan İlkokulu’ndan Terminale giden cadde üstünde, dün akşamüzeri alkol ya da uyuşturucu tesiri altında olan iki genç, kendilerinden geçip bulundukları yere sızdı.
Gençleri görenler, vakit kaybetmeden durumu ekiplere bildirdi.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen gençlerden biri iş yeri önüne, diğeri ise kaldırımda sızıp kaldı. Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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