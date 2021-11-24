Kalavaç'a havan mermisi düştü

Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarındaki köyleimizden Kalavaç köyünün şok bir olay yaşadığı bildirildi.

Kalavaç köyünün altında yer alan Beyköy Atış alanında yapılan havan atışı eğitimleri sırasında atılan bir havan mermisinin köydeki bir eve isabet ettiği iddia edildi.

