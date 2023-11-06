Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir

Uzun süre KKTC’de yaşadıktan sonra Avustralya makamlarına teslim edilen Buddle’ın elebaşı olduğu ‘Comanchero’ suç örgütünün İstanbul’da çökertilmesinin ardından sıranın Buddle’ın KKTC’deki uzantılarına geleceği iddia edildi

lnterpol tarafından organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah bulundurma ve kara para aklama suçlarından arandığı gerekçesiyle 2022 yılı Temmuz ayında KKTC’de tespit edilerek ülkeden deport edilen Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Türkiye’nin İstanbul ilinde kurduğu suç örgütü geçtiğimiz gün çökertilmişti.

İstanbul'daki Kafes Operasyonu'nda Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini ve 37 şüpheli yakalanmıştı.

Elebaşı Mick Hawi’nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle’ın liderliğinde faaliyetine devam eden, Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyuttaki uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını, Buddle’ın tutuklanmasının ardından da işlemeye devam ettiği belirlendi. 2022’de KKTC’de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilen Buddle’ın ardından örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam eden Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, Türkiye’de ele geçirilmişti.

