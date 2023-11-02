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Kaçakların Yuvası Olduk

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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı Rus KKTC'den çıktı, yasaklı göçmen ilan edildi

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Kaçakların Yuvası Olduk
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Rus vatandaşı Vladislav Apakov yasaklı göçmen ilan edildi.
Polis Genel Müdürlüğü'nün (PGM) önergesi doğrultusunda Bakanlar Kurulu'nun önceki gün aldığı bir karar, aynı gün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Apakov'un "İnterpol tarafından arandığı, ülkesinde birçok suç işlediği, KKTC'ye gelmeden önce Rusya'da çalışmakta olduğu bir firmadan yüklü miktarda parayı hesabına aktardığı, daha sonra KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi" nedeniyle, "yasaklı göçmen" ilan edilmemesine karar verildiği belirtildi.
Vladislav, Apakov, Kasım 2020'den bu yana ülkesi tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Apakov hakkındaki kırmızı bülten Interporün sitesinde yer alıyor.
Apakov'un "KKTC'ye ne zaman geldiği ve şimdi nerede olduğu, KKTC'de ne kadar, hangi statüde kaldığı?" merak edilen sorular arasında...
 
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