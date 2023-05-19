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Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kanunsuz olarak ithal edilmiş 590 kilogram donmuş dana ciğeri, 302 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu eti ile ilgili üç kişi tutuklandı.

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Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Demirhan’da Girne Dağ Yolu çemberi üzerinde şüpheli bir araç polis tarafından durdurularak kontrol edildi. S.Ç.'nin (E-34) kullanımındaki araçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kanunsuz olarak ithal edilmiş 590 kilogram donmuş dana ciğeri, 302 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu eti tespit edildi ve araç ile birlikte emare olarak alındı.
Olayla ilgili olarak S.Ç. ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.K.(E-46) ve M.W.(E-27) tutuklandı.
 
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