İşyerinden çaldığı paralarla kaçmaya çalıştı

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait 5 bin 400 TL parayı çaldığı iddia edilen Halil İbrahim S. havaalanından çıkış yaparken yakalandı

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait parayı çaldığı iddia edilen Halil İbrahim S. , Havaalanından çıkış yaparken, yakalanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis çavuşu Mustafa Özmüezzin aktardı.

Polis, Lefkoşa’da kozmetik üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde dağıtımcı ve pazarlamacı olarak çalışan zanlının 2 Ağustos 2023 tarihinde iş yerinin Girne şubesinden teslim aldığı 5 bin 400 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine önceki gün Havalimanı’nda ülkeden çıkış yapmaya çalışırken gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis çavuşu Özmüezzin, zanlının üzerinde yapılan aramada 2 bin 455 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını dile getirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, iş yerinin bilgisayarlarının inceleneceğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, talep edilen süreyi onayladı.

