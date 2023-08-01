İskele’de bir sitede ihmal iki cana mal oldu

İskele’de bir siteye ait yer altındaki kirli atık su toplama havuzunda rutin kontrol ve çalışma yapan iki kişi, muhtemelen yer altındaki havuz ve koridorda biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek hayatını kaybetti.
Polisin “tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme neden olma” başlığıyla açıkladığı olayda iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, üzücü olay bugün 08.30- 15.50 arasında İskele’de bir sitede meydana geldi. Siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzundaki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapan Mohammad Şhayeste (E-41) ve Mohamad Aghjeloo’nun (E-33) muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirdikleri saptandı.
Hayatını kaybeden iki kişinin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.
Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı.
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