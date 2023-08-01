banner913
banner932
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
55 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
104 0
 
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
365 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
19 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
30 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
20 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
24 0
banner964

İskele’de bir sitede ihmal iki cana mal oldu

banner476

Mohammad Şhayeste ve Mohamad Aghajeloo adlı kişiler, atık su toplama havuzunda biriken gazdan dolayı ölürken, iki kişi tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme neden olmaktan tutuklandı

banner825
İskele’de bir sitede ihmal iki cana mal oldu
İskele’de bir siteye ait yer altındaki kirli atık su toplama havuzunda rutin kontrol ve çalışma yapan iki kişi, muhtemelen yer altındaki havuz ve koridorda biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek hayatını kaybetti.
Polisin “tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme neden olma” başlığıyla açıkladığı olayda iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, üzücü olay bugün 08.30- 15.50 arasında İskele’de bir sitede meydana geldi. Siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzundaki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde, rutin kontrol ve çalışma yapan Mohammad Şhayeste (E-41) ve  Mohamad Aghjeloo’nun (E-33) muhtemelen yer altındaki havuz ve koridor içerisinde biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek yaşamlarını yitirdikleri saptandı.
Hayatını kaybeden iki kişinin bedenlerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.
Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak H.O.Y. (E-45) ve R.D. (E-43) tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.