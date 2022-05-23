İş kazası bir can daha aldı

Kalyoncu Narenciye Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında forklift aracın çarptığı 69 yaşındaki Fatma Taşçı hayatını kaybetti

Güzelyurt'ta, narenciye fabrikasında çalıştığı sırada forklif aracın çarptığı 69 yaşındaki Fatma Taşçı ağır yaralanarak, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada ambulansta yaşamını yitirdi.Dün sabah saat 09:00 sıralarında Güzelyurt'ta, Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazası neticesinde portakal yüklü forklif aracının sürücüsü 25 yaşındaki isminin baş harfleri R.G. tutuklandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazasında yaşamını yitiren Fatma Taşçı için başsağlığı mesajı yayımladıTatar Taşçı'nın kazada hayatını yitirmesinden duyduğu büyük üzüntüyü ifade etti ve çalışma güvenliğinin önemine dikkat çekti.“Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde yaşanan iş kazasında şahsen de tanıdığım Fatma Taşçı hanımefendinin yaşamını yitirmesini derin bir üzüntüyle maalesef öğenmiş bulunmaktayım. Yüreğimizi dağlayan bu elim kazayla ilgili fabrika koordinatörü Ahmet Hastürk’le gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, kazayla ilgili detaylı bilgi alarak başsağlığı dileklerimi ilettim.Hepimizi derinden üzen bu ölümlü iş kazası, iş güvenliği kavramını her daim ön planda tutarak işçilerimizin çalışma güvenliğini sağlamamız konusunda bizlere önemli bir uyarı olmalıdır. Toplumun tüm kesimleri olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek bundan sonra yaşanacak iş kazalarını asgariye indirmemiz gerektiğine dikkat çekerken, Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”