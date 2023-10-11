İlk etapta 16 reçete sahte

Sahte reçete vurgunu soruşturması kapsamında eczacı Kezban Doyguner, eczacı eşi Fikri İriz ve eczacı kalfası Zehra Parlak tutuklandı. Polis, 21 adet reçetenin incelendiğini ve 16 tanesinin sahte olduğunu açıkladı



Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Kezban Doygunel Eczanesi’nin sahibi Kezban Doygunel, Fikri İrız ve eczacı kalfası Zehra Parlak’ın mesele kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve önceki akşam İskele’de tutuklanan İlkay İstillozlu ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İlkay İstillozlu’nun şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki Özbirtan ve Dougunel eczanelerine gönderdiklerini açıkladı. Polis, Kezban Doygunel, Fikri Irız’ın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti.

Polis, Ocak-Ağustos ayları arasında Kezban Eczanesi’nin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini Muhammed Alshanableh, bin 310 tanesini Fikri Koray ve 500 tanesini ise İlkay İstillozlu’nun yazdığını açıkladı. Polis, 21 adet reçetenin incelendiğini, ifadeler aldığını, 21 reçeteden 16 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Eczacı kalfası Zehra Parlak’ın ise düzenlene bazı reçetelerde telefon numarasının bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının telefon numarasına kayıtlı 2 reçeteden bir tanesinin sahte çıktığını, M.B. isimli şahsın haberi olmadan onun adına hazırlandığını açıkladı.

Polis, Geçitkale’de bulunan ilaç pazarlama şirketinin Direktörünün Kezban Doygunel, sekreterinin ise Fikri Irız olduğunu, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle

‘Sahte reçete vurgunu’ soruşturması kapsamında, polis önceki gün İskele ve Lefkoşa’da yeni zanlılara ulaştı. Hem Geçitkale hem Gönyeli’de eczaneleri bulunan Eczacı Kezban Doyguner, Doyguner’in eczacı eşi Fikri İriz ve eczacı kalfası Zehra Parlak tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, Kezban Doygunel Eczanesi’nin sahibi Kezban Doygunel, Fikri İrız ve eczacı kalfası Zehra Parlak’ın mesele kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve önceki akşam İskele’de tutuklanan İlkay İstillozlu ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.Polis, Fikri Koray, Muhammed Alshanableh ve İlkay İstillozlu’nun şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki Özbirtan ve Dougunel eczanelerine gönderdiklerini açıkladı. Polis, Kezban Doygunel, Fikri Irız’ın evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti.Polis, Ocak-Ağustos ayları arasında Kezban Eczanesi’nin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini Muhammed Alshanableh, bin 310 tanesini Fikri Koray ve 500 tanesini ise İlkay İstillozlu’nun yazdığını açıkladı. Polis, 21 adet reçetenin incelendiğini, ifadeler aldığını, 21 reçeteden 16 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti.Eczacı kalfası Zehra Parlak’ın ise düzenlene bazı reçetelerde telefon numarasının bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının telefon numarasına kayıtlı 2 reçeteden bir tanesinin sahte çıktığını, M.B. isimli şahsın haberi olmadan onun adına hazırlandığını açıkladı.Polis, Geçitkale’de bulunan ilaç pazarlama şirketinin Direktörünün Kezban Doygunel, sekreterinin ise Fikri Irız olduğunu, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.