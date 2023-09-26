İlaçlar Çöpten Çıktı

Sahte reçete soruşturması kapsamında 3 doktor ve 3 eczacıya, 4’er gün ek tutukluluk verildi. Lefke’de olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulunurken, incelenecek 160 bin reçete olduğu açıklandı. Olayın 2018 yılına kadar dayandığı ortaya çıktı

Sahte reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan Gülten Veli eczanesinin sahibi Gülten Veli Aner, Arasta Eczanesinin sahibi Simge Sonab, Tufan Eczanesinin sahibi İsmet Tufan, doktorlar Güven Erkal, Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 4 gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis, Lefke bölgesinde olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulurken, incelenecek 160 bin reçete olduğu açıklandı.

Polis, mahkemede, Lefke bölgesinde dün akşam olayla ilgili olduğu düşünülen küpürü kesilmiş ilaç dolu 26 çöp torbası bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar 50 ifade aldıklarını kaydeden Polis, teyit ve tekzibin tamamlanmadığını belirtti. 2018 yılından itibaren süreç zarfında 160 bin reçete olduğunu ifade eden Polis, Sosyal Sigortalara hızlı erişim için çalışma başlatıldığını kaydetti. Polis, reçete sahiplerinin; isim, soy isim, telefon numarası, eczane ve doktor bilgilerinin mevcut olduğunu söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 958 adet reçetenin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından polise verildiğini kaydeden Polis, zanlıların, bilgisayar ve telefonlarının emare olarak alındığını ifade etti. Tahkikatın devam ettiğini belirten Polis, ifadesi alınacak kişilere müdahalenin mümkün olduğunu kaydetti.

Alınan 50 ifadeden, 45’inde direkt suça bağlayıcı ifadeler olduğunu söyleyen Polis, tahkikata genel olarak baktıklarını kaydetti. Polis, tahkikatın 13 Eylül’de başladığını, 21 Eylül’de son iki aylık reçetelerin gelmesiyle yön bulmaya başladığını belirtti.

Savcı da, meselenin ciddi olduğunu ve kamuoyunda infial yarattığını belirterek, mağdurun devlet tarafı olduğuna dikkat çekti.

160 bin reçetenin ciddi bir rakam olduğunu dile getiren Savcı, 50 ifadenin alındığına işaret ederek, sürecin layıkıyla değerlendirildiğini söyledi. Bilgisayar ve telefon gibi cihazların dataylı incelemeye verildiğini belirten Savcı, incelemeler başlatıldığında tanık ifadelerini doğrulamalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. Tüm zanlıların ilgili cihazların içeriğini bildiğini belirten Savcı, zanlıların duruma etki etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Lefke'de bulunan 26 çöp torbası ilacın söz konusu meseleyle bağlantısı olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken Savcı, sürecin layıkıyla değerlendirilmesi için süre verilmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir meselenin 1-2-3 gün içinde çözülemeyeceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Savcı, kamu menfaati için kişilerin özgürlüğüne sınırlama getirilebileceğini belirtti. Soruşturmayı yürüten ekibin gerekeni yaptığının altını çizen Savcı, ilgili tarihlerin 2018 yılına dayandığına dikkat çekerek, 2018’de başlayan sürecin 3-4 gün içinde içerisinde bitmeyeceğini kaydetti.

Söz konusu suçun hep birlikte işlendiği göz önüne alındığında, tutuklanacak kişiler, yapılan incelemeler, emareler olduğunu dile getiren Savcı, insan üstü bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yaptı. Savcı, süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, 6 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları ise, tek tek iddialarını ortaya koyarak, tutukluluk talebine itiraz etti.

Zanlı Muhammed Alshanableh’in avukatı Emre Kadri ile zanlı Güven Erkal’ın avukatı Boysan Boyra, pandemi döneminde doktorlara hastaları görmeden reçete yazma yetkisinin verildiğini, bu yönde sistem kurulduğunu ve bu sistemin devam ettiğini, bu nedenle hastayı görmeden reçete yazan doktorun suçsuz olduğunu, eğer suçluysa sosyal sigortası dairesinin de suç işlediğini söyledi. Boyra, sosyal sigortalar dairesi müdürünün de tutuklanması gerektiğini savundu. Kadri ise çöpte bulunan ilaçların dün gece bulunduğunu, zanlıların ise geçen Perşembe gününden beri tutuklu olduğunu, bu nedenle o ilaçlarla ilgisinin olmadığını söyledi. İsmet Tufan’ın avukatı Hasan Yücelen, Gülten Veli Aner’in avukatı Kaya Muhtaroğlu ve Niyazi Perk’in avukatı Hüseyin İzveren de tutukluluk talebine itiraz etti.

Yargıç ise, karar öncesinde duruşmaya ara verdi. Yargıç, aranın ardından kararı okudu ve zanlıların 4’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.

