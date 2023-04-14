İki Kıb-Tek çalışanı teminatla serbest kaldı

Mağusa'da Kıb-Tek'e ait 7 trafoya girilerek elektrik akımlarının kesilmesi olayı ile ilgili tutuklanan iki Kıb-Tek çalışanı teminatla serbest kaldı

Mağusa'da Kıb-Tek'e ait 7 trafoya girilerek elektrik akımlarının kesilmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada önceki gün 50 yaşındaki Kıb-Tek çalışanı Baybora Gürbüz tutuklanmıştı. Olayla ilgili dün 40 yaşındaki Kıb-Tek çalışanı isminin baş harfleri M.L olan bir kişi daha tutuklandı ve böylelikle tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

Dün mahkemeye çıkarılan iki zanlı teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların yurt dışına çıkmamaları için pasaport ve kimlik kartlarına el konularak ve 5 bin TL teminata ve 100’er bin TL de kefalete bağlanarak serbest bırakıldılar.

