İhmalden tutuklandı

Lefkoşa’da önceki akşam dört aracın yandığı yangında ihmali olduğu ortaya çıkan Emin Şahin Güneş tutuklandı

İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebebiyet Verme suçundan tutuklanan zanlı Emin Şahin Güneş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 22.02.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Arabahmet-Lefkoşa'da Mahmut Paşa Sokak üzerinde, Lefkoşa'da sakin Emin Şahin Güneş’in aynı gün saat 17:00 raddelerinde kendisine ait "Doğuşan Oto Kaporta Boya" isimli iş yerinde ısınmak için yaktığı sönmemiş odun közlerini ihmalkarlığı sonucu iş yerinin kuzey batı kısmındaki toprak alanda bulunan hurda araçların bulunduğu yere dökmesine müteakip, közlerinin alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldiğini anlattı.

Polis, yangının aynı gün Lefkoşa itfaiyesi ekipleri tarafından tamamen söndürülüp kontrol altına alındığını belirtti.

Polis, yangın sonucu yangın yerinde bulunan, Lefkoşa'da sakin İsa Güven'e ait NP 101 plakalı Ford Transit marka araç kısmen, Lefkoşa'da sakin Gökhan Güner'e ait 3.90 cm uzunluğundaki Fiber kaplı ahşaptan mamul balıkçı teknesi kısmen, Lefkoşa'da sakin Batuhan Refikoğluları'na ait PT 110 plakalı Jeep marka araba kısmen, plakası ve kime ait oldukları henüz tespit edilemeyen Mitsubishi ve Nissan Murch marka arabalar ve 1 adet kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen 1 adet jeneratör tamamen yanarak hasar gördüğünü anlattı.

Polis, zanlı Emin Şahin Güneş’in mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucu toplamda 5 ifade temin edildiğini ve olay yerine ait kamera görüntüsünün mevcut olduğunu ve zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, henüz bir jenaratör ve 2 aracın sahibine ulaşılamadığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin araştırılması gerektiğini söyleyerek, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başlamış olup halen temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, hasar gören araçların ve jenaratörün değer tespiti yapılması gerektiğinden tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

