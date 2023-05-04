Hüseyin Toran, dört gündür kayıp

Gazimağusa’da sakin 30 yaşındaki Hüseyin Toran’ın 30 Nisan’da kaldığı evden ayrıldığı ve halen geri dönmediğini bildirildi.
Polis, bahse konu şahıs arandığını açıkladı.
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