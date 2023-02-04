Helin kaçmaya çalıştı, başaramadı

İskele’de 16 yaşındaki Helin’i öldüren 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, cezaevine gönderildi. Polis, Helin’in araçtan inerek kaçmaya çalıştığını ancak zanlının inşaat alanında eline geçirdiği demirle maktulün çenesine iki kez vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti

İskele Long Beach bölgesinde 25 Ocak tarihinde meydana gelen cinayette 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren 21 yaşındaki zanlı Sefer Buğra Altundağ aleyhindeki soruşturma tamamlandı. İskele Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı aleyhindeki soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Erdim Kara, 25 Ocak tarihinde zanlı ve maktulün arabada kavga ettiğini anımsatarak Altundağ’ın maktulün başına 6 kez çekiçle vurduğunu anımsattı. Kara, maktulün araçtan inerek kaçmaya çalıştığını zanlının inşaat alanında eline geçirdiği demir ile maktulün çene kısmına iki kez vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti.aynı gün zanlının kullanımındaki aracı Derinya bölgesinde çalışır vaziyette bıraktığını, aracın içinde kanlı kıyafetlerin yanmış bulunduğunu söyledi.Erdim Kara, zanlının iki kez verdiği gönüllü ifadesinde olayları itiraf ettiğini, pek çok emare toplandığını ve cep telefonlarının incelemeye alındığını anlattı.Kara, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.Yargıç Şevket Gazi, İskele Kaza Mahkemesi’nde huzuruna çıkarılan zanlıyı, poliste tutuklu kalmasına gerek bulunmadığı ve tahkikatın devam ettiği gerekçeleriyle 90 günü aşmamak koşuluyla cezaevine gönderdi.Zanlının avukatı Yünsal İlhan da tahkikatın tamamlanması için zanlının cezaevine gönderilmesine itirazı olmadığını belirtti.Yargış Gazi de tahkikatın devam ettiği ve zanlının Poliste tutuklu kalmasına gerek görülmediğinden zanlıyı, 3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderdi.Katil zanlısı cinayetin işlendiği 25 Ocak'ta güneye geçmiş, Güneyde tutuklanan zanlı KKTC polisine teslim edilmişti. 16 yaşındaki Reessur İskele'de 25 Ocakta bir inşaatta ölü bulunmuştu.