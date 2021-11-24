Havaalanında Ricky’e takıldı

Ülkeye 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen Bülent Barış Demirel, Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yakalandı



Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Bülent Barış Demirel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Bülent Barış Demirel’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.11.2021 tarihinde saat 12.30’da Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlı Bülent Barış Demirel’in üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonunun kemeri altına gizlenmiş vaziyette dıştan 2 adet naylon ve 2 adet streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde konu maddeyi 19.11.2021 tarihinde İstanbul’da ismini bilmediği bir şahıstan 100 TL’ye aldığını ve içmek için ithale ettiğini belirttiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

