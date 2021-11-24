banner583
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
69 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
38 0
 
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
43 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
banner661
banner726

Havaalanında Ricky’e takıldı

banner476

Ülkeye 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile gelen Bülent Barış Demirel, Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yakalandı

banner714
Havaalanında Ricky’e takıldı
banner721
 
Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı Bülent Barış Demirel mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Bülent Barış Demirel’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.11.2021 tarihinde saat 12.30’da Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlı Bülent Barış Demirel’in üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolonunun kemeri altına gizlenmiş vaziyette dıştan 2 adet naylon ve 2 adet streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde konu maddeyi 19.11.2021 tarihinde İstanbul’da ismini bilmediği bir şahıstan 100 TL’ye aldığını ve içmek için ithale ettiğini belirttiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.