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Harnup hırsızları yakalandı

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Güzelyurt’ta beş buçuk kilodan fazla çalıntı harnup tespit edildi, dört kişi tutuklandı

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Harnup hırsızları yakalandı
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Son günlerde meydana gelen harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik olarak artırılan denetimler çerçevesinde önceki gün Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç ayrı adreste yapılan aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilogram ağırlığında harnup tespit edildi.
Operasyon kapsamında, 55 yaşındaki isminin baş harfleri İ.O., 47 yaşındaki isminin baş harfleri S.T., 42 yaşındaki isminin baş harfleri H.T.ve 31 yaşındaki isminin baş harfleri H.T.tutuklandı.
Güzelyurt’ta önceki gün meydana gelen “Kanunsuz Mal Tasarrufu” meselesiyle ilgili tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün Adli Şube biriminde görevli polis Emrah Cihangir yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Polis, tutuklanan 4 zanlı S.T., İ.O., H.T. ve H.T.’nin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 5 bin 635 kilogram harnup bulunarak zapt edildiğini belirtti.
Polis memuru Cihangir, meseleyle ilgili başlatılan tahkikatın yeni olduğunu ve alınacak ifadelerin olduğunu belirterek ek tutukluluk emri talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların 1 gün daha tutuklu kalmasına karar kıldı.
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