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Hamitköy-Taşkent çevre yolunda aracın çarptığı bisikletli yaralandı

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Hamitköy-Taşkent çevre yolunda aracın çarptığı bisikletli Kemal Elektrikçi yaralandı.

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Hamitköy-Taşkent çevre yolunda aracın çarptığı bisikletli yaralandı


Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre bu sabah 06.30'daki kazada Lefkoşa kuzey çevre yolunun Hamitköy çemberi ile Taşkent çemberi arasında, İsmail Gök (E-20) yönetimindeki ED 912 plakalı van araç, doğu istikametine seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun solunda aynı yöne doğru bisikletiyle seyreden Kemal Elektrikçi'ye (E-30) çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kemal Elektrikçi'nin tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor. 

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